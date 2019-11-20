Mona Lisa tablosunun kopyası 600 bin dolara satıldı

Leonardo da Vinci’nin eşsiz eseri Mona Lisa’nın 17. yüzyılda yapılan replikası, Paris’te yapılan açık artırmada 552 bin 500 euro’ya (611 bin 950 dolar) satıldı.

16. yüzyılda Leonardo da Vinci tarafından resmedilen meşhur Mona Lisa tablosunun 17. yüzyılda yapılan kopyası, Fransa’nın başkenti Paris’teki açık artırmada satıldı. Reuters’ın haberine göre replika tablo, Sotheby’s adlı müzayedede, açık artırmada ilk verilen 70 bin ila 90 bin euro’luk değerlemeden çok daha fazlasına, 552 bin 500 euro’ya (611 bin 950 dolar) alıcı buldu.

Sotheby’s yöneticisi Baukje Coenen, Mona Lisa replikasının satışının ardından yaptığı açıklamada, “Bu şaşırtıcı sonuç, bu ikonik resmin kalıcı cazibesinin gücünü kanıtlıyor” dedi.

Rönesans ressamı Leonardo da Vinci’nin resmetmeye 1503 yılında başladığı gerçek Mona Lisa tablosu, 200 yıldan uzun bir zamandır Paris’teki Louvre Müzesi’nde sergileniyor. Resimde Da Vinci’nin, Floransalı ipek tüccarı Francesco Giocondo’nun eşi Lisa Gherardini’yi tasvir ettiği düşünülüyor.

Önceki yıl Da Vinci’nin, Hazreti İsa’yı betimlediği ‘Salvator Mundi’ adlı tablosunun 450 milyon dolarlık fiyatıyla, dünyada şimdiye dek bir açık artırmada satılan en pahalı sanat eseri olmasının ardından uzmanlar, Mona Lisa’nın açık artırmaya çıkması halinde ne kadara satılabileceğine dair tahminleriyle yeni bir tartışma başlatmıştı.

Sanat eserlerine ve antikalara değer biçme uzmanı Elsa Gody, FranceTV televizyonuna verdiği mülakaatta “Louvre Müzesi bilet fiyatlarını ve Mona Lisa’yı belli bir süre içinde ziyaret edenleri hesaba katarak bir değer biçmek istersek tablonun fiyatı 2 milyar doları geçer” ifadelerini kullanmıştı. Aynı işi yapan Pierre Blanchet ise “Böylesine mükemmel bir tablo için herhangi bir referans noktası belirlemek çok zor. Niçin 10 milyar dolar olmasın?” demişti.

Tablonun şöhreti ile mükemmel tekniği ve enderliğini hesaba katan ressam ve tarihçi Jacques Franck ise “1963’te Mona Lisa, sergilenmek üzere New York’a gönderilmişti ve bu, o dönem için çok büyük bir para olan 500 milyon franka patlamıştı. Şimdi bu miktarı yüzle çarpmalıyız. Bence 50 milyar eder, dolar euro fark etmez” ifadesini kullanmıştı.