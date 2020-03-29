Dünya

Modi, ani sokağa çıkma yasağı için özür diledi

29 Mart 2020

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkede 4 saat içinde ani bir şekilde uygulanan Koronavirüs tedbiri sokağa çıkma yasağı için özür diledi. Öte yandan Modi, 1.3 milyar nüfuslu ülke için başka bir şansın olmadığını söyledi.

Haftalık basın açıklamasını yapan Modi, Hindistan’da Koronavirüs tebdiri olarak uygulanan sokağa çıkma yasağının “plansız” ve “ani” olduğuna dair eleştirilere yanıt verdi.

Modi, “Evlerine kapanan pek çok insan muhtemelen bana sinirli. Sorunlarınızı anlıyorum fakat Koronavirüs’le başka savaşma şansımız yok. Hindistan gibi 1.3 milyar nüfuslu bir ülkede bu bir ölüm kalım meselesi ve bunu kazanmalıyız” dedi.

987 yeni tip Koronavirüs vakasının görüldüğü Hindistan’da sokağa çıkma yasağı kararı aniden alınmış, vatandaşların 4 saat içinde kurala uyması beklenmişti.

 



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