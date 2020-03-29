Koronavirüs’e yakalanmıştı; Kanada Başbakanı Trudeau’nun eşi iyileşti

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tespit edilen Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun eşi Sophie Trudeau, iyileştiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden “Kendimi çok daha iyi hissediyorum” diyen Sophie Trudeau, kendi doktoru ve Ottowa Kamu Sağlığı Merkezi’nden de iyileştiğine dair onay aldığını söyledi.

Sophie Trudeau, 12 Mart’ta Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Trudeau bir Londra seyahatinden sonra rahatsızlandığını söylemişti.

Kanada Başbakanı ve ailesi 12 Mart’tan bu yana evlerinde karantinada yaşıyordu. Justin Trudeau ve çocuklarında semptom görülmemişti.