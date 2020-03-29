Dünya

Koronavirüs’e yakalanmıştı; Kanada Başbakanı Trudeau’nun eşi iyileşti

29 Mart 2020

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tespit edilen Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun eşi Sophie Trudeau, iyileştiğini duyurdu. 

Sosyal medya hesabı üzerinden “Kendimi çok daha iyi hissediyorum” diyen Sophie Trudeau, kendi doktoru ve Ottowa Kamu Sağlığı Merkezi’nden de iyileştiğine dair onay aldığını söyledi.

Sophie Trudeau, 12 Mart’ta Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Trudeau bir Londra seyahatinden sonra rahatsızlandığını söylemişti.

Kanada Başbakanı ve ailesi 12 Mart’tan bu yana evlerinde karantinada yaşıyordu. Justin Trudeau ve çocuklarında semptom görülmemişti.



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of İspanya’da corona virüs tanı kiti skandalı

İspanya’da corona virüs tanı kiti skandalı

28 Mart 2020
Photo of Corona virüste son durum: İspanya’da son 24 saatte 832 kişi yaşamını yitirdi

Corona virüste son durum: İspanya’da son 24 saatte 832 kişi yaşamını yitirdi

28 Mart 2020
Photo of ABD’de 5 dakikada sonuç veren “Koronavirüs Test Kiti” geliştirildi

ABD’de 5 dakikada sonuç veren “Koronavirüs Test Kiti” geliştirildi

28 Mart 2020
Photo of 101 yaşındaki İtalyan Koronavirüsü yendi

101 yaşındaki İtalyan Koronavirüsü yendi

28 Mart 2020
Photo of Hindistan’da bir din adamı 40 bine yakın kişiye koronavirüs bulaştırmış olabilir

Hindistan’da bir din adamı 40 bine yakın kişiye koronavirüs bulaştırmış olabilir

28 Mart 2020
Photo of Çin’de yurtdışı kaynaklı 54 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Çin’de yurtdışı kaynaklı 54 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

28 Mart 2020
Photo of İran’da 80 mahkum koronavirüs korkusuyla firar etti

İran’da 80 mahkum koronavirüs korkusuyla firar etti

28 Mart 2020
Photo of Avustralya’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 14’e yükseldi

Avustralya’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 14’e yükseldi

28 Mart 2020
Photo of Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısı minimum 12-18 ay uzakta

Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısı minimum 12-18 ay uzakta

28 Mart 2020
Photo of Trump: Önümüzdeki 100 günde 100 bin ek ventilatör üreteceğiz ya da edineceğiz

Trump: Önümüzdeki 100 günde 100 bin ek ventilatör üreteceğiz ya da edineceğiz

28 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı