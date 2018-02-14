Mısır’da Roma Tapınağı kalıntıları bulundu

Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Asvan kentinde 2’nci yüzyıla ait olduğu değerlendirilen bir Roma tapınağı kalıntılarının bulunduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, arkeoloji ekibinin, Asvan kentinde Kum er-Rasas bölgesindeki çalışmaları sırasında kum taşından bir Roma tapınağının kalıntılarını bulduğu belirtildi.
Açıklamada, kalıntılarda Roma imparatorları Hadrianus (117-138) ve Antoninus Pius (138-161) isimlerinin yer alması nedeniyle tapınağın 2. yüzyıla ait olabileceğinin tahmin edildiği aktarıldı.