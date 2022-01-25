Mısır’da bulunan ilk hamile mumya: Karnındaki fetüsün “turşu” gibi korunduğu ortaya çıktı

Bilim insanları mumyalanmış, hamile bir Mısır mumyasına ait ilk örnekte keşfedilen fetüsün çürüyen kadının içinde “turşuya dönüşmeye başlayarak” korunduğunu söyledi.

Geçen yıl nisanda Polonya’nın Varşova kentinde araştırmacılar, bilinen ilk ve tek hamile antik Mısır mumyasını buldu. Onlarca yıl boyunca, bu mumyanın M.Ö. birinci yüzyıldan kalma erkek bir rahip olduğu zannedilmişti.

Journal of Archaeological Science’da yayımlanan ve doğmamış çocuğun dokularının mumyada nasıl korunduğuna ve dünya genelinde müze koleksiyonlarında daha fazla sayıda bu türden korunmuş fetüs örneğine rastlanıp rastalanamayacağına dair daha çok soruyu gündeme getiren araştırmaya göre, kadın muhtemelen hamileliğinin 26. ve 30. haftaları arasında hayatını kaybetmişti.

Yeni makalede bilim insanları, rahmin içinde dokunulmadan kalan fetüsün “turşuya dönüşmeye” başlayarak korunduğunu dile getiriyor.

Yazdıkları blog gönderisinde bilim insanları, “Yapılan en estetik karşılaştırma değil ama ana fikri aktarıyor. “Cesetlerde kanın pH’ı, rahmin içeriği de dahil olmak üzere, önemli ölçüde düşer, daha asidik hale gelir. Amonyak ve formik asit yoğunluğu zamanla artar” dedi.

Araştırmacılara göre mumyalama süreci, “rahmi neredeyse hava geçirmez şekilde kapattı” ve fetüse hava ve oksijen erişimini önemli ölçüde sınırlandırdı. Böylece fetüsü eski bedenlerin bugüne kadar korunmasını sağlayan, bataklıklardaki ortama benzer bir ortama yerleştirdi.

Bilim insanları bunun, birbirinden farklı iki mumyalama işleminden geçen, biri kadın biri de doğmamış çocuk olmak üzere iki farklı mumyayla sonuçlandığını söyledi.

Araştırmacılar fetüsün asidik, “bataklık benzeri” bir ortamda olduğunu ve bu ortamın daha sonra annenin mumyalanması sırasında kuruduğunu belirtti.

Ölen kadının natronla kaplı olduğu aktarıldı. Natron, mumyalama sürecinde vücudu kurutmak için kullanılan ve akabinde rahmi ve fetüsü de kurutan, Mısır sodyumunda doğal olarak ortaya çıkan bir madde.

Fakat araştırmacılar mumyalanmış bedenlerde bu şekilde korunan fetüslerin kemiklerin iyi korunmayabileceğini, dolayısıyla röntgen ve bilgisayarlı tomografi görüntülerinde görünmeyebileceğini belirtiyor.

Bu vakadaysa alkali ortamdan asidik ortama geçişin fetüs kemiklerinin kısmen ayrışmasına yol açtığı ama yumuşak doku şeklinin korunduğu ifade ediliyor.

Bu durum asidik bir ortamdaki demineralizasyon sebebiyle kemiklerin nadiren bulunduğu bataklık cesetlerinde görülene benziyor.

Mineralizasyon hamileliğin ilk iki üç aylık döneminde çok zayıf olduğu ve ancak daha sonra hızlandığı için, bilim insanları fetüsteki neredeyse tüm kemiklerin ve diğer minerallerin erozyona uğradığını söyledi.

Bilim insanları, yeni bulgulara dayanarak, radyologların mumyaları incelediğinde pelvik bölgedeki yumuşak dokuların şekline dikkat etmesinin önemini vurguladı.

Dünyadaki başka müze koleksiyonlarında henüz bu açıdan analiz edilmemiş çok sayıda hamile kadın mumyası bulunma ihtimalinin yüksek olduğu düşünülüyor.

Blog yazısında “Artık, bulgularımızı göz önüne alırsak, bir sonraki mumyalanmış hamile kadının keşfedilmesi an meselesi” ifadeleri yer alıyor.