Bob Dylan, tüm müzik kayıtlarının yayın haklarını Sony Music’e sattı

Anlaşmayla ilgili Sony Music Yönetim Kurulu Başkanı Rob Stringer, “Columbia Records, kariyerinin başlangıcından beri Bob Dylan ile özel bir ilişkiye sahipti ve süregelen 60 yıllık ortaklığımızı büyütmeye ve geliştirmeye devam etmekten büyük gurur ve heyecan duyuyoruz.” dedi ve ekledi:

Pandemi önce si her yıl 80 – 100 konser veriyordu

Sanatçıya ABD’nin Minnesota eyaletinde doğduğunda Robert Zimmerman ismi verilmişti. 1960’ların başında New York şehrindeki Greenwich Village folk sahnesine çıktığında ise folk müziği, protest şarkılar ve psikedelik şiiri harmanlayan bir yıldız doğdu. Dylan dünya çapında bir karşıt kültürün simgesi haline geldi.

Kendi adını taşıyan ilk albümü 1962’de Columbia Records tarafından yayımlandı ve çalışmaları David Bowie ve The Beatles gibi büyük sanatçıları etkilemeye devam etti.

Mr Tambourine Man, Like A Rolling Stone ve Make You Feel My Love gibi şarkıları hala son derece popüler ve Adele’den Guns N’ Roses’a, Bob Marley ve Stevie Wonder’a kadar hemen herkes bu şarkıların cover’larını yaptı.