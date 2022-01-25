Avrupa Birliği, 1 Şubat’tan sonra Covid sertifikası sahiplerine seyahat kısıtlamalarını kaldırıyor

Avrupa Birliği (AB), 1 Şubat’tan itibaren Covid sertifikası sahibi kişilere yönelik seyahat kısıtlamalarını kaldırıyor.







AB ülkeleri, sadece vakaların 100 bin kişi başına 500’ün üzerinde olduğu “koyu kırmızı bölgelerden” gelen yolcular ile aşı sertifikası bulunmayan kişilere yönelik yaptırımlar uygulayacak.





Alınan karar uyarınca, Covid sertifikası sahibi AB vatandaşları, Avrupa’daki seyahatlerde kısıtlamalardan muaf tutulacak.

AB tarafından tanınan Covid sertifikasının, şu üç koşuldan birini taşıması gerekiyor:

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ya da Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tanınan koronavirüs aşılarının en az 2 dozunu yaptırmış olmak.

Seyahatten en fazla 72 saat önce alınmış negatif PCR testi veya 24 saat içinde alınmış negatif hızlı test sonucu göstermek.

Son 6 ay içinde Covid’e yakalanıp, iyileştiğini kanıtlamak.