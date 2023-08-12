Misafir olarak bulunduğu evde hırsızlık yapan zanlı tutuklandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Ağustos 12, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Misafir olarak bulunduğu evde hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 09.08.2023 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Doğancı’da bulunan bir ikametgahta misafir olarak bulunan O.K.(K-53), ikametgahın yatak odasındaki kıyafet dolabı içerisinde muhafaza edilen muhtelif ebatlardaki toplam 22 adet cumhuriyet altını ile 4 adet yüzüğü ve 5000 TL nakit parayı çalmıştır. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tutuklanmış olup, söz konusu altınlar ve nakit para tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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Tags:altın hırsızlığıDoğancı
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