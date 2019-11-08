Kıbrıs

Minibüste rahatsızlanarak hayatını kaybetti

8 Kasım 2019
ani-ölüm

Dün Girne’de seyir halinde olan minibüste yolcu olarak bulunan Salih Türken’in aniden rahatsızlanarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgilere göre, dün sabah minibüste rahatsızlanarak yaşamını yitiren, 46 yaşındaki Türken’in otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.

İsmail Abraş’ın ölüm sebebi açıklandı

Dağyolu’ndaki ikametgahı içerisinde dün yaşamını yitiren İsmail Abraş’ın ölüm sebebi açıklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgilere göre, 51 yaşındaki Abraş’ın ölüm sebebi “kalp yetmezliği sonucu gelişen kalp krizi” neticesinde oldu.



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