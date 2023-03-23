Mine Atlı: Tatar açıkça AKP’nin seçim propagandasını yapıyor

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Avukat Mine Atlı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Türkiye’de seçimin ardından iktidarın değişmesi ve bununla birlikte Kıbrıs politikasının da değişmesi durumunda görevi bırakacağını söylemesiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Atlı, “Tatar’ın açıkça AKP’nin seçim propagandası yaptığını” öne sürdü.

Yazılı açıklama yapan Atlı, Tatar’ın kendi yurdu hakkında garantör de olsa başka bir devletin bir hükümetinin Kıbrıs politikasının değişmesiyle göreve devam edemeyeceğini söylemesi hem talihsizlik hem de kendine yakışan bir açıklamadır” ifadelerini kullandı.

Atlı, Cumhurbaşkanı Tatar’ın yönlendirme yaptığını ve “Türkiye’deki seçimler için oy verecek olanlara, ‘AKP giderse ben de gitmek zorunda kalırım’ diyerek mesaj verdiğini iddia etti.

Açıklama şöyle:

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Avukat Mine Atlı, atanmış Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Türkiye’deki rejimin değişmesi ve bununla birlikte Kıbrıs politikasının da değişmesi durumunda görevi bırakacağını açıklamasının, Kıbrıs Türk toplumunun iradesini aslında kimlere sattığını gösterdiğini vurguladı ve Tatar’ın açıkça AKP’nin seçim propagandası yaptığını söyledi

Atlı: Tatar açıkça; kendi toplumunun iradesini AKP rejimine sattığını itiraf ediyor

Atlı, Tatar’ın kendi yurdu hakkında garantör de olsa başka bir devletin geçici bir hükümetinin Kıbrıs politikasının değişmesiyle göreve devam edemeyeceğini söylemesinin hem tam bir talihsizlik hem de kendine yakışan bir açıklama olduğunu söyledi.

Atlı, Tatar’ın bu açıklamayla Ankara tarafından oturtulduğu Cumhurbaşkanlığı makamında sadece bir emir eri olduğunu kendi ağzından itiraf ettiğini kaydederek, “Tatar açıkça; kendi toplumunun çözüm iradesini ve bizzat kendisinin Kıbrıs sorunu kapsamındaki ‘çözümsüzlük’ iradesini AKP rejimine sattığını itiraf ediyor. Bu skandaldır” dedi.

“Tatar AKP propagandası yapıyor. Çünkü bu toplum kendisini öncesinde nasıl seçmediyse yine seçmeyecektir”

Tatar’ın açıklamalarının asıl anlamının, kendisini oraya getiren gücün toplum iradesi değil Ankara rejiminin müdahalesi olduğunu gösterdiğini de belirten Atlı, Tatar’ın geçtiğimiz dönemde olduğu gibi şimdi de alenen AKP propagandası yaptığını ve Elçilik aracılığıyla Türkiye’deki seçimler için oy verecek olanlara, “AKP giderse ben de gitmek zorunda kalırım” diyerek mesaj verdiğini vurguladı.

Atlı, “Tatar aklı sıra yönlendirme yapıyor. Sayın Tatar; sizi oraya getiren halk iradesi olsaydı zaten Türkiye’deki rejim değişikliği sizi bu denli direkt bağlamazdı. Ancak siz halkın iradesine rağmen oradasınız. Bu yüzden Türkiye’deki olası bir rejim değişikliği sizin de o koltukta barınamayacağınız anlamına gelir. Çünkü bu toplum sizi öncesinde nasıl seçmediyse yine seçmeyecektir” ifadelerini kullandı.