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Minareliköy’de bir işçi inşaattan düşerek yaralandı

21 Mayıs 2019
İş kazası

Minareliköy’de yapımı devam etmekte olan inşaatta çalışan Azat SHAMURADOV’un dün inşaatın ikinci katında çalışırken dengesini kaybetmesi sonucu 3 metre yükseklikten düştüğü bildirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, saat 12:30 sıralarında, Minareliköy’de Çiftlik Sokak üzerinde, Alanyalı Ahşap Yapım Satım Şirketi tarafından yapımı devam etmekte olan inşaatta çalışan 43 yaşındaki Azat SHAMURADOV’un, inşaatın ikinci katında ahşap profilleri duvara yerleştirdiği sırada dengesini kaybetmesi sonucu 3 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandığı belirtildi.

Olayda yaralanan Azat SHAMURADOV kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde her iki ayak topuğunda kırık teşhisi ile yapılan tedavisini müteakip taburcu oldu. Soruşturma devam etmektedir.

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