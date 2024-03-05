Minareliköy hız kesmiyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Mart 5, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Minareliköy hız kesmiyor

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Minareliköy hız kesmiyor

KKDF Süper Liginde 12. Hafta geride kaldı. Lider Minareliköy Spor Kulübü 12. Hafta maçında rakibi Diamond Child Darts Derneğini farklı yenerek kayıpsız yoluna devam etti. En yakın takipçisi Gönyeli Darts Birliği de maçını kazanarak takibe devam etti ve artık gözler bu hafta oynanacak Gönyeli Darts Birliği – Minareliköy Spor Kulübü derbisine çevrildi.

Gönyeli Spor Kulübü ve Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği de maçlarını kazanarak üst sıralardaki yerini korudu.


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Tags:KKDF Süper Ligi
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