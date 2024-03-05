Gaziveren Cup Golf Turnuvası şampiyonu Engin Portakalcıoğlu oldu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Mart 5, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Gaziveren Cup Golf Turnuvası şampiyonu Engin Portakalcıoğlu oldu

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
posted on
Gaziveren Cup Golf Turnuvası şampiyonu Engin Portakalcıoğlu oldu

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt Sahasında oynanan Gaziveren Cup Golf Turnuvasında Engin Portakalcıoğlu 39 puan ile şampiyon oldu. Saha Handikapının % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak oynanan turnuvada ikinciliği 37 puan ile Hasan Garabli alırken, Bob Hodge da 35 puan ile üçüncülüğü elde etti.

Turnuva sonrası kazananlara ödülleri CMC Golf Kulübü Kaptan’ı Aydın Türker tarafından takdim edildi.


CMC Golf Sahasında 10 Mart Pazar gün, Golf Federasyonu turnuva programı çerçevesinde Cengiz Topel Open Golf Turnuvası oynanacak.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:Gaziveren Cup Golf Turnuvası
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar