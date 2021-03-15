Mimarlar Odası: Kamusal binaların ve alanların tasarımı yarışma ile yapılsın

Mimarlar Odası Yönetim Kurulu, tüm belediyelere ve kamu kurum ve kuruluşlarına, kamusal binaların ve kamusal alanların tasarımını yarışma ile yapmaları çağrısında bulundu.

Mimarlar Odası Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Covid-19’un sağlık ve sosyal yaşam yanında ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin devam ettiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, Oda olarak, ekonomik yatırımların daha yoğun yapılabileceği uygun ortama ulaşıncaya kadar bu sürecin “kamusal binaların ve kamusal alanların tasarımı” ile değerlendirilebileceğine inanıldığı belirtildi.

“Ülkemizin belki de en önemli kanayan yaralarından biri olan düzenlenmiş kamusal alanların yetersizliği, yalnızca görsel ve fiziki anlamda kentin kimliğine olumsuz etki etmiyor, aynı zamanda toplumun sağlıklı yapılanmasına, bireylerin toplumla olan ilişkisini geliştirmesine de önemli ölçüde engel oluyor” denilen açıklamada, belediyelere ve kamuya ait çok sayıda yeşil alanın atıl vaziyette, bakımsız ve hayata dahil edilemediği, kullanılamadığı savunuldu.

Kent ve köy meydanlarının her geçen gün kimliklerini yitirdiği ve gerek ekonomik, gerekse kültürel ve sosyal açıdan hayata katkı koymaktan uzak olduğu ileri sürülen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Kent merkezlerimizin, yeşil alanlarımızın, kaldırımlarımızın, meydanlarımızın resmini çektiğimiz zaman, yaşlıların, çocukların, engellilerin yeterince yaşamın içerisinde olmadığını üzülerek görüyoruz. Oysa, herkes için tasarım ilkelerini benimseyen evrensel tasarım normlarına uygun bir kentsel yaşam elde etmek mümkün.”

Ülkenin tüm belediyelerine, kamu kurum ve kuruşlarına çağrı yapılan Mimarlar Odası açıklamasında, “Kamusal alanların düzenlenmesinde tasarımların yarışma ile elde edilebilmesi için gerekli organizasyonları, proje kapsamına göre ilgili diğer meslek disiplinlerini de koordine ederek gönüllü olarak yapacağımızı duyuruyoruz. Hepimiz daha iyi bir çevrede yaşamayı hak ediyoruz. Gelecek nesillere, çocuklarımıza sağlıklı ve örnek bir çevre bırakmak hepimizin görevi olmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

“Yarışmalar, tasarım niteliği yüksek kentsel çevreler ve yapılar elde etmenin aracıdır. Aynı zamanda yarışmalar, bir ülkede mimarlık ve yapı kültürünün gelişmesini sağlayan en büyük faktördür. Yarışma ile elde edilen projeler nitelikli, kimlikli projelerdir” denilen açıklamada, yerel yönetimler ile kamu, kurum ve kuruluşlarının elde edecekleri projeleri hayata geçirmek için, devlet katkısı ve toplum desteği ile veya gerek Türkiye’den gerekse AB’den daha hızlı ve rahat kaynak elde edebileceğine inanıldığı belirtildi.