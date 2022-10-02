Mimaride sağlık odaklı yapılar önem kazandı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (GSTMF) Dekan Vekili Prof. Dr. Cemil Atakara Dünya Mimarlık Günü çerçevesinde bu yıl sağlık odaklı bir tema seçildiğine dikkat çekerek, Uluslararası Mimarlar Birliği’nin ‘Sağlık için Tasarım Yılı’ olarak belirlediği tema kapsamında binalarda ve şehirlerde sağlığı teşvik etmek için kanıta dayalı tasarım taahhüdü ile uyumlu çalışmaları amaçladığını kaydetti.

Atakara açıklamasında yapılı çevrenin insan sağlığını hem olumlu hem de olumsuz şekillerde etkileyebildiğini aktararak, “Yapılı çevrenin konfor koşulları ancak doğru ve sağlıklı bir tasarımla mümkün olabileceğini belirtti.

Bu tür bir çevrenin; planlama, iç hava kalitesi, akustik, aydınlatma, renk karakteristiklerinin zihinsel olarak insan sağlığına etkileri bulunduğunu da belirten Atakara, bu etkilerin bireylerin gündelik yaşamlarını ciddi şeklide etkilediğini ve yaşam kalitelerini düşürdüğünü kaydetti.

Atakara, COVID-19 pandemisinin insanları daha fazla içe dönük ve yapılı çevrede yaşamaya ittiğini de aktararak, “Doğru aydınlanmayan, doğru havalanmayan, doğru yükseklik ve oranlarda tasarlanmayan mekânlar, sağlıksız ortamlar yaratır. Ayrıca yanlış malzeme seçimleri ve izolasyon problemleri olan yapılar oluşan nem ve küfle birlikte hasta yapılara neden olur” dedi.

İnsanların günlerinin çoğunu kapalı yapılı çevrelerde geçirdiklerini işaret eden Atakara, “Bu yapılı çevrenin gerek şehirlerde, gerekse de binalarda sağlıklı olabilmesi için mimarlara önemli görevler düşüyor” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Atakara, mimarların yapıları tasarlarken birçok faktörle birlikte ama en fazla da sağlık koşullarını dikkate alarak tasarım yapmaları gerektiğini belirterek, “Tüm bunlar yanı sıra toplumun da sağlıklı bina talebinde bulunması konusuna bilinçlenmesini sağlamak önem arz etmektedir” ifadesini kullandı.

Açıklamasında mimarların yapılı çevrenin karmaşık zorluklarına yanıt verecek donanıma sahip olduklarını aktaran Atakara, tüm mimarların Dünya Mimarlar Günü’nü kutladı.