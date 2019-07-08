Kıbrıs

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu Ankara’da TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüştü

8 Temmuz 2019

Bir dizi temasta bulunmak üzere bugün Ankara’ya giden Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, temaslarına Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile gerçekleştirdiği görüşme ile başladı.

Çavuşoğlu ile Ersoy ilk olarak baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

Bakan Çavuşoğlu yarın da Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve YÖK Başkanı Yekta Saraç ile görüşecek.

Çavuşoğlu’na Ankara temaslarında, Bakanlık Müsteşarı Aytunç Şirket, Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdür Ziya Öztürkler ile Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Hamzaoğulları eşlik ediyor.

Bakan Çavuşoğlu’nun YÖK Başkanı Saraç ile yarın yapacağı görüşmeye YÖDAK Başkanı Akile Büke de katılacak.

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