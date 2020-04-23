Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu Atatürk Anıtına çelenk sundu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün kutlanıyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, gün dolayısıyla bürokratlarıyla birlikte Lefkoşa’da Atatürk Anıtına çelenk sundu, Büyük Önder Atatürk’ün huzurunda 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Çavuşoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla saat 11.00’de her ilçeden birer öğrenci ile BRT ekranlarında online bağlantıyla bir araya gelecek.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, saat 16.00’da da TC Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte katılacağı Yunus Emre Enstitüsü tarafından dijital ortamda düzenlenecek kutlama etkinliğine katılacak.

Gece saat 21.00’de ise, bakanlığın çağrısıyla, balkonlardan İstiklal Marşı’nın söylenmesiyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çoşkusu paylaşılacak.