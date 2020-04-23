KıbrısManşet

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu Atatürk Anıtına çelenk sundu

23 Nisan 2020

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün kutlanıyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, gün dolayısıyla bürokratlarıyla birlikte Lefkoşa’da Atatürk Anıtına çelenk sundu, Büyük Önder Atatürk’ün huzurunda 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Çavuşoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla saat 11.00’de her ilçeden birer öğrenci ile BRT ekranlarında online bağlantıyla bir araya gelecek.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, saat 16.00’da da TC Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte katılacağı Yunus Emre Enstitüsü tarafından dijital ortamda düzenlenecek kutlama etkinliğine katılacak.

Gece saat 21.00’de ise, bakanlığın çağrısıyla, balkonlardan İstiklal Marşı’nın söylenmesiyle,  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çoşkusu paylaşılacak.



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Güney’de 1 kişi hayatını kaybetti

Güney’de 1 kişi hayatını kaybetti

22 Nisan 2020
Photo of Önal: 60 bin kişiyi bankalara yığmayın

Önal: 60 bin kişiyi bankalara yığmayın

22 Nisan 2020
Photo of Yeni vakaya rastlanmadı, 2 vatandaş taburcu edildi

Yeni vakaya rastlanmadı, 2 vatandaş taburcu edildi

22 Nisan 2020
Photo of “Tıbbi malzemelere ulaşmamız imkansız oldu”

“Tıbbi malzemelere ulaşmamız imkansız oldu”

22 Nisan 2020
Photo of Erdoğmuş: Sosyal mesafeyi koruyan ol,örnek ol

Erdoğmuş: Sosyal mesafeyi koruyan ol,örnek ol

22 Nisan 2020
Photo of Akıncı: Türkiye ile ilişkileri sağlıklı bir zeminde ilerletmek isteyen insanlarız

Akıncı: Türkiye ile ilişkileri sağlıklı bir zeminde ilerletmek isteyen insanlarız

22 Nisan 2020
Photo of Sahte beyanla 16 izin belgesi temin etti!

Sahte beyanla 16 izin belgesi temin etti!

22 Nisan 2020
Photo of Vakıflar’ın katkısı ile alınan 5 ambulans Sağlık Bakanlığınca teslim alındı

Vakıflar’ın katkısı ile alınan 5 ambulans Sağlık Bakanlığınca teslim alındı

22 Nisan 2020
Photo of İşinsanı Mete Özmerter özel uçağı ile İstanbul’a hasta taşıdı

İşinsanı Mete Özmerter özel uçağı ile İstanbul’a hasta taşıdı

22 Nisan 2020
Photo of Dolar TCMB faiz kararı sonrası yükselişte

Dolar TCMB faiz kararı sonrası yükselişte

22 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı