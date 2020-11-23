Milano’da 1 Ocak’tan itibaren sigara içmek yasaklanacak

Milano Belediyesi yasağın kapsamını 2025 yılında daha da genişleterek açık havadaki tüm kamusal alanlara yaymayı planlıyor.

Hava kirliliği sorununun en yoğun olduğu İtalyan kentlerinden olan Milano’da belediye, “Hava kalitesi düzenlemesi” kapsamında sigara içme yasakları kararı aldı.

Milano Belediyesi’nden açıklamada, “Bu önlemin iki amacı var: Akciğerlere zararlı partikülleri (Pm10) azaltmaya yardımcı olmak ve halka açık yerlerde aralarında çocukların da yer aldığı vatandaşların sağlığını aktif ya da pasif içiciliğin etkilerinden korumak” denildi.