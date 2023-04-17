Victoria’ya nihayet bir bağırsak uzmanının kolonoskopi yapması (bağırsaklarının kamerayla incelenmesi) ve daha da önemlisi, iltihaplı bağırsaktan biyopsi örnekleri almasıyla teşhis konulmuştu.

Daha önceki doktor ziyaretlerinde kolonoskopi yapılmış, ancak biyopsi örnekleri alınmamış ve örnekler mikroskop altına konulduğunda açıkça görülebilen bu durum gözden kaçmıştı.

Teşhis konulmasının ve tedavi edilmesinin büyük bir rahatlama olduğunu söylüyor.

“Küçük bir çocukla bu şekilde yaşamaya devam etmek mümkün değildi. Sonunda bir parça normallik kazanmış gibi hissediyorum.”

Guts UK CEO’su Julie Harrington, sağlık hizmeti sunanlara eğitim vermenin, farkındalığı artırmaya devam etmenin ve araştırmalara yatırım yapmanın çok önemli olduğunu belirtiyor:

“Binlerce insanın mikroskobik kolitin zayıflatıcı semptomlarından muzdarip olması son derece üzücü.

“Bu hastalığa yakalanan çoğu kişi bağırsaklara özgü steroidler ya da semptomları hafifleten ilaçlarla kolayca tedavi edilebilir, ama ilk ve en önemli adım teşhis konulmasıdır.”

Liverpool Üniversitesi’nden Profesör Chris Probert da miktroskobik kolit vakalarındaki artışı şöyle açıklıyor:

“Bu vakaların neden arttığı net değil, ancak muhtemelen semptomlar konusunda artan farkındalığın daha fazla teşhise yol açması ve çevresel faktörlerin bir karışımından kaynaklanıyor.

“İyi haber şu ki, etkili tedaviler var ve semptom gösterenler hekimleriyle konuşup yardım alabilir.”