İngiltere’de sağlık alanında çalışma yürüten Guts UK adlı yardım kuruluşuna göre, birçok insan teşhis edilmemiş ve yanlış tanı konulmuş bir bağırsak rahatsızlığından muzdarip olabilir.

Mikroskobik kolit kalın bağırsak iltihabı ve sık sık sulu ishale, mide ağrısına, dışkı kaçırmaya, yorgunluğa ve kilo kaybına neden oluyor.

İngiltere’de her yıl yaklaşık 17 bin kişiye bu hastalık teşhisi konuluyor. Uzmanlar gerçek sayının daha yüksek olduğuna inanıyor.

İnflamatuvar (iltihabi) bağırsak hastalıkları için yapılan bazı standart testler bu rahatsızlığı tespit edemiyor.

Ancak yanlış teşhislere rağmen son yıllarda vakaların arttığı belirtiliyor.

Londra’da yaşayan 33 yaşındaki Victoria Rennison’a, 10 yıldan uzun süren semptomların ardından geçen yıl mikroskobik kolit teşhisi konuldu.

Bu sürede birçok uzmana görünmüş ancak kendisinde huzursuz (irritabl) bağırsak sendromu olduğu söylenmiş ve “bununla baş başa bırakılmıştı”.

Hastalığın en kötü olduğu zamanlarda bütün gününü ve birçok gecesini tuvalette geçirmiş, acilen tuvalete koştuğu çok olmuştu.

Victoria, “İshal birden başlıyor, çok sulu oluyor ve şiddetli kramplara yol açıyordu” diyor ve şöyle devam ediyor:

“Eskiden sosyal ve dışa dönük biriydim ama dışarı çıkmanın giderek zorlaştığını fark ettim. Evden çıkmak istemiyordum. Çıktığımda da nerede tuvalet var diye önceden araştırmak zorunda kalıyordum.”

Biyopsi önemli