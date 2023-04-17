Bağımsızlık Yolu Meclis önünde eylem yaptı

Bağımsızlık Yolu (BY) bugün Meclis önünde eylem yaparak, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı protesto etti.
Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamada, yasa tasarısının bugün Genel Kurul’da oylanacağı ifade edilerek, “Yasa tasarısının onaylanmasıyla birlikte ihalesiz Aksa’ya 15 yıl daha sözleşmesinin yenilenmesi önü açılacak” denildi.
Açıklamada, Bağımsızlık Yolu’nun, enerji alanında yaratılmaya çalışılan özelleştirme hamlelerine karşı, halkın hakları için kamusal enerji üretimini talep ettiği kaydedildi.
İlgili yasa değişikliğiyle kamusal elektrik üretiminin geriletileceği savunulan açıklamada, “Aksa’nın kamusal kaynakları tüketerek, kamusal enerji santrallerinin bakımının yapılmadığı bir süreç yaratıldığı” öne sürüldü.
Açıklamada, Bağımsızlık Yolu’nun, Aksa ile sözleşmenin feshedilmesini ve Kalecik Elektrik Santrali’nin kamulaştırılmasını savunduğu belirtildi.