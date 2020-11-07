Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eczacılık Fakültesi, Klinik Eczacılık Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Sami Boşnak, Mide Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle mide kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekerek; “Ne yazık ki mide kanseri hastalarının sadece %10-20’si erken dönemde teşhis ediliyor” dedi.

Dünyada her yıl yaklaşık bir milyon kişiye mide kanseri teşhisi konulduğunu aktaran Boşnak, ortalama 750 bin kişinin ise mide kanseri nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Yrd. Doç. Dr. Boşnak, mide kanseri hastalarının %1-3’ünde ailesel yatkınlık görüldüğünü belirterek, “Mide ortamında hayatta kalan bir bakteri olan Helicobacter pylori’nin varlığı mide kanserinin gelişimini artırıyor” dedi.

Midede Helicobacter pylori tespit edilmesi durumunda kişinin diyet yapması ve yaşam tarzını değiştirmesi gerektiğini de dile getiren Boşnak, yüksek C vitamini içeren taze meyve ve sebzelerin tüketiminin artırılması ve lifli gıdaların günlük diyete eklenmesinin kanserin önlenmesinde önemli olduğunu söyledi.

Boşnak, gıdaların bozulmasını önlemek, son tüketim tarihlerini arttırmak ve görünüşlerinin daha albenili olmasını sağlamak için işlenmiş et ürünlerinde kullanılan sodyum nitrat ve sodyum nitritin alınmasının, aşırı tuz tüketiminin, turşu, salamura, tuzlu et gibi yüksek tuz içeriği bulunan gıdaların ve aşırı pişmiş yiyeceklerin Dünya Sağlık Örgütü tarafından birinci grup kanserojen olarak tanımlandığını söyleyerek, bu tür gıdalardan uzak durulması önerisinde bulundu.

Kanserde erken teşhis önemli

Mide kanseri hastalarının sadece %10-20’sinin erken dönemde teşhis edildiğini aktaran Boşnak şöyle devam etti: Günümüzde erken evre mide kanserinde sadece endoskopik işlemlerle bile tatmin edici sonuçlar alınabiliyor. Cerrahi tedavi sadece erken dönemde teşhis edilen hastalarda etkilidir ve kanser cerrahisinden, konusunda deneyimli merkezlerde yapıldığında başarılı sonuçlar alınıyor. Radyoterapi belirli bir hasta grubunun tedavisinin bir parçasıdır. Yakın zamana kadar sadece erken evre hastaları kemoterapi ile tedavi etmek mümkünken, günümüzde geliştirilen hedefe yönelik tedaviler ile artık daha uzun ve daha kaliteli bir yaşam sürmek mümkün.

Boşnak, hazımsızlık, midede yanma hissi, karın veya mide bölgesinde ağrı, az miktarda yemekle bile şişkinlik, yutma güçlüğü ve açıklanamayan kilo kaybının mide kanserinin en sık görülen belirtileri olduğunu söyleyerek, bu tür belirtiler gösterilmesi durumunda en kısa zamanda bir sağlık kuruluşuna başvurulmasını önerdi.