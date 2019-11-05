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Microsoft’tan ‘yüzlerce yıl dayanabilecek’ veri depolama teknolojisi Project Silica

5 Kasım 2019

Amerikan teknoloji devi Microsoft, ultra hızlı lazer optik ve yapay zeka teknolojisiyle kuvars cama dijital kayıt yapan ve yüzlerce yıl dayanabileceği söylenen bir veri depolama sistemi geliştirdi.

“Project Silica” (Silika Projesi) kapsamında geliştirilen teknolojinin veri depolama alanında bir çığır açabileceği öne sürülüyor.

Şirketin inovasyon blogunda tanıttığı yeni teknolojide kayıt, bir bardak altlığı büyüklüğünde ve 2 milimetre kalınlığındaki camın (75x75x2mm) üzerinde lazerle farklı açı ve derinliklerde nano ölçekli üç boyutlu kanallar oluşturularak yapılıyor.

Bu veriler cama polarize ışık verilerek makine öğrenme algoritmalarıyla okunuyor.

‘Cam fırına atılsa bile bilgiler korunuyor’

Camın kaynar suya atılması, fırınlanması, mikrodalga fırına konulması, manyetik alana maruz kalması ve hatta sel sularına kapılması halinde bile bilgilerin korunduğu öne sürülüyor.



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