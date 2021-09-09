Microlino 2.0, üretime hazır haliyle sergilendi

Yalnızca 350 kilogram ağırlığında olan bu araç çok satan bir ürün haline geldi. Fiyatı makul olan otomobil çoğu kişinin satın alabileceği bir sınıftaydı. Ayrıca Isetta için normal bir ehliyet yerine motosiklet ehliyetiyle de kullanılabiliyordu. 8 yıl boyunca üretilen aracın üretimi1962 yılında durduruldu.