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Microlino 2.0, üretime hazır haliyle sergilendi

9 Eylül 2021
Microlino 2.0





Uzun süredir geliştirme süreciyle gündemde olan minik elektrikli şehir aracı Microlino, üretime hazır haliyle Münih’te ortaya çıktı.





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9 Eylül 2021


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