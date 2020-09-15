Miçotakis: Türkiye ile görüşmeye hazırız

Atina’yı ziyaret eden AB Konseyi Başkanı Michel ile görüşmesinin ardından gazetecilere konuşan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, deniz yetki alanları konusunda Türkiye ile derhal istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduklarını duyurdu.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’e çıkardığı Oruç Reis sismik araştırma gemisini Antalya Limanı’na çekmesinin ardından, Yunanistan’dan önemli açıklama geldi.

Atina’yı ziyaret eden AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile ortak basın toplantısı düzenleyen Başbakan Kiryakos Miçotakis, Ankara’nın provokasyonlara son vermesi halinde, deniz yetki alanları konusunda Türkiye ile derhal istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduklarını söyledi.

Türk-Yunan istikşafi görüşmeleri 2016’da durma noktasına gelmişti.

Ankara’ya Atina ile diyalog çağrısı yapan AB, aksi takdirde bu ayki liderler zirvesinde Türkiye’ye yaptırım kararı almakla tehdit etmişti. Diyalog için Türkiye’den gemilerini Doğu Akdeniz’den çekmesini isteyen Atina’nın “görüşmeye hazırız” açıklaması öncesinde Oruç Reis’in Türkiye’ye dönüşünü ana muhalefet partisi CHP ‘taviz’ diye nitelemişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bunun bir taviz olmadığını, Oruç Reis’in limana bakım ve ikmal için geri çekildiğini söylemişti. Oruç Reis’in Doğu Akdeniz’deki çalışmaları için 1 Eylül’de ilan edilen Navtex’in süresi 12 Eylül akşamı dolmuş ve önceki gidişatın tersine bu kez tekrar uzatılmamıştı.