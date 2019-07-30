Miçotakis Şilluris ve Rum siyasi parti liderleri ile görüştü

Adaya resmi ziyaret gerçekleştiren Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in dün, Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris ile görüştüğü bildirildi.

Alithia gazetesi, Miçotakis ile Şilluris’in Kıbrıs sorununu, Ege’deki “Türk tahriklerini”, iki meclis arasındaki işbirliğini, iç konuları ve Doğu Akdeniz ile ilgili konuları görüştüğünü yazdı.

Gazete, Şilluris’in Miçotakis’i Rum Meclisi, Yunan Meclisi ve üçüncü ülkelerin meclisleri ile yapılan üçlü işbirliği mekanizmaları konusunda bilgilendirdiğini ve bu işbirliği anlaşmalarının yaratabileceği perspektiflerle ilgili görüşlerini ilettiğini kaydetti.

Haberde, Yunanistan’ın yeni Meclis Başkanı Konstandinu Tasula’nın da Eylül ayında Güney Kıbrıs’a resmi ziyarette bulunacağı belirtildi.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ise, Miçotakis’in Rum siyasi parti başkanlarıyla yaptığı görüşmeleri aktardı.

Habere göre DİSİ’nin, Miçotakis ile görüşmesinin akabinde yapılan açıklamada, Yunanistan’ın Kıbrıs sorununun çözümü için gösterilen çabalara destek vermeye devam edeceğinden ve Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasındaki ezeli bağlardan bahsedildi.

Gazete, AKEL’den yapılan açıklamada ise, Miçotakis’in iki toplumlu ve iki kesimli federasyona bağlı olduğunu ve kendisine, yeni seçilmiş olmasından ötürü, meseleyi tümüyle irdeleyebilmesi açısından zaman tanınması gerektiğinin belirtildiğini yazdı.

Habere göre DİKO, Miçotakis’e Kıbrıs sorununda yeni bir strateji belirlenmesi gerektiğini ilettiğini ve Yunanistan’ın da desteğiyle belirlenecek olan bu yeni stratejiyle, Türkiye’yi “Kıbrıs sorununun çözümünü engelleyen kabul edilemez tezlerini” terk etmesi için ikna edebileceklerini belirtti.

EDEK ise, Miçotakis’e adadaki Yunan askeri sayısının artırılmasını önerdiğini kaydetti.

Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği, Vatandaşlar İttifakı ve Dayanışma Hareketi ise, Miçotakis ile beşli konferans öncesinde ulusal konferans toplanması, çözümle ilgili perspektifler ve “Türk yayılmacılığı” gibi konuları ele aldı.