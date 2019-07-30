EkonomiKıbrıs

KTHY çalışanlarının ihtiyat sandığı yatırımları bayram öncesi yapılacak

30 Temmuz 2019

Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY) çalışanlarının ihtiyat sandığı yatırımlarının Kurban Bayramı öncesinde yapılacağı açıklandı.

Kamu Emekçileri Sendikası (KES) açıklama yaparak, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun sendika başkanını konu ile ilgili bilgilendirerek KTHY çalışanlarının ihtiyat sandığı yatırımlarının bayram öncesinde yapılacağını ilettiğini duyurdu.

KES tarafından yapılan açıklamada : Sn. Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu biraz önce Sendika Başkanımızı arayarak KTHY çalışanlarının ihtiyat sandığı yatırımlarının Bayram öncesinde yapılacağını tarafımıza bildirmiştir denildi.

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