Michail: Özel jetle Kıbrıs’a gelenlerin hepsi hasta olan vatandaşlar

Rum kesimi Ulaştırma, İletişim ve Çalışma Bakanlığı Genel Müdürü Stavros Michail, Kıbrıs Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, özel jet kullanarak Kıbrıs’a gelen kişilerin biri hariç hepsinin yurt dışında bulunan hastalar olduğunu açıkladı.

Michail: Özel jetle gelenlerden biri hariç hepsi, yurt dışında bulunan hasta vatandaşlar

Kıbrıs Cumhuriyeti Ulaştırma, İletişim ve Çalışma Bakanlığı Genel Müdürü Stavros Michail, Kıbrıs Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, özel jet kullanarak Kıbrıs’a gelen kişilerin biri hariç hepsinin yurt dışında bulunan hastalar olduğunu açıkladı.

Michail, Fileleftheros gazetesinde, bu gün yurt dışında bulunan Kıbrıs yurttaşlarının son günlerde özel bir uçakla ülkeye döndüğü konusunda çıkan haberi değerlendirmesi ve kişilerin geri gelmek için istenilen gerekli izinlere sahip olup olmadıkları sorusuna, “Size şunu söyleyebilirim; özel uçakla gelen yolcuların hepsi de yurt dışında ameliyat olan veya tedavi gören hastalardı. Sadece bir durumda özel jetle gelen bir kişi Dışişleri ve Sağlık Bakanlığına başvurarak gerekli tüm belgeleri gösterdi. Devamla Ulaştırma Bakanlığı bilgilendirilerek uçağın adaya inmesine izin verildi ve söz konu kişi karantina altına alındı” cevabını verdi.

Kıbrıs’a iniş yapmak için başka özel uçaklardan da başvuru olup olmadığı sorusuna şu ana kadar böyle bir başvuru olmadığı yanıtını veren Michail, Ulaştırma Bakanlığı’ndan bir uçağa iniş izni verilmesi için her şeyden önce gerekli belgelerle Dışişleri ve Sağlık bakanlıklarına başvuru yapılması gerektiğini vurguladı.