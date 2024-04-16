Mezbaha dışında hayvan keserken yakalandılar - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Nisan 16, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Mezbaha dışında hayvan keserken yakalandılar

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Gazimağusa’da Çanakkale Gölet bölgesinde bulunan bir ağıl içerisinde, A.B. (E-35) ve Y.D.’nin (E-29), Veteriner Dairesi’nden alınmış izinleri olmadığı halde, mezbaha dışında toplam 10 adet kuzuyu kestikleri sırada suçüstü tespit edildiler.

Bahse konu ağıl içerisinde tespit edilen sahiplik teskeresi ve kulak numaraları olmayan toplam 40 adet canlı kuzu ve toplam 10 adet cansız kuzu emare olarak alındı ve bahse konu şahıslar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.


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Tags:izinsiz hayvan kesmek
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