Mezbaha dışında hayvan keserken yakalandılar

Gazimağusa’da Çanakkale Gölet bölgesinde bulunan bir ağıl içerisinde, A.B. (E-35) ve Y.D.’nin (E-29), Veteriner Dairesi’nden alınmış izinleri olmadığı halde, mezbaha dışında toplam 10 adet kuzuyu kestikleri sırada suçüstü tespit edildiler.

Bahse konu ağıl içerisinde tespit edilen sahiplik teskeresi ve kulak numaraları olmayan toplam 40 adet canlı kuzu ve toplam 10 adet cansız kuzu emare olarak alındı ve bahse konu şahıslar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.