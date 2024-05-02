Meteroroloji Dairesi’nden bugün için karada ve denizde “fırtınamsı rüzgar” uyarısı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Mayıs 2, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Meteroroloji Dairesi’nden bugün için karada ve denizde “fırtınamsı rüzgar” uyarısı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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hava durumu meteoroloji fırtınamsı rüzgar

Meteoroloji Dairesi, bugün saat 14.00’ten bu gece yarısına kadar karada ve denizde fırtınamsı rüzgar beklendiği uyarısında bulundu.

Meteroroloji Dairesi’ndden yapılan açıklamada, “Bölgemiz denizlerinde güney ve batı yönlerden esmekte olan rüzgarın zamanla kuvvetlenerek “7 kuvvetinde” ve fırtınamsı rüzgar şeklinde esmesi beklenmektedir” ifadesi kullanıldı.


Açıklamada, karada da güney ve batı yönlerden esmekte olan rüzgarın zamanla kuvvetlenerek fırtınamsı rüzgar şeklinde esmesinin beklendiği kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi, uyarının 2 Mayıs 2024, 14.00 ila 23.59 arasını kapsadığını da bildirdi.

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Tags:fırtınamsı rüzgar
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