Meteoroloji'den yarın için tozlu hava uyarısı... - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Mart 1, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Meteoroloji’den yarın için tozlu hava uyarısı…

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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hava durumu toz uyarısı

Meteoroloji Dairesi, yarın tüm gün boyunca etkili olacak toz taşınımı konusunda uyarılarda bulundu.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, günün ilk saatlerinde başlayacak tozlu havanın gece yarısına kadar devam edeceği belirtildi.


Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgemizde hava kirliliği yaratması beklendiğinden toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir.”

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Tags:Tozlu hava
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