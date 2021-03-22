Meteoroloji’den toz uyarısı

KUZEY AFRİKA ÜZERİNDEN TAŞINARAK BÖLGEMİZDE HAVA KİRLİLİĞİ YARATAN TOZ ZERRECİKLERİNİN SALI (23/03/2021) GECE YARISINA KADAR ETKİSİNİ DEVAM ETTİREREK HAVA KALİTESİNDE DÜŞÜŞ VE GÖRÜŞ MESAFESİNDE AZALMA YARATMASI BEKLENDİĞİNDEN VATANDAŞLARIN VE YETKİLİLERİN TEDBİRLİ OLMALARI TAVSİYE EDİLİR.