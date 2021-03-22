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Meteoroloji’den toz uyarısı
Meteoroloji Dairesi, bugün ve yarın tozlu havanın etkili olacağını duyurdu.
Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin yarın gece yarısına kadar bölgede hava kirliliği yaratması beklendiğinden toza karşı hassasiyeti olanların tedbirli olmaları istendi.
Açıklama şöyle:
|KUZEY AFRİKA ÜZERİNDEN TAŞINARAK BÖLGEMİZDE HAVA KİRLİLİĞİ YARATAN TOZ ZERRECİKLERİNİN SALI (23/03/2021) GECE YARISINA KADAR ETKİSİNİ DEVAM ETTİREREK HAVA KALİTESİNDE DÜŞÜŞ VE GÖRÜŞ MESAFESİNDE AZALMA YARATMASI BEKLENDİĞİNDEN VATANDAŞLARIN VE YETKİLİLERİN TEDBİRLİ OLMALARI TAVSİYE EDİLİR.