Hava DurumuManşet

Meteoroloji’den hafta sonu için don uyarısı

26 Mart 2021
don olayı ve kuvvetli yağmur





Havanın gelecek hafta soğuk ve nemli olması, hafta sonu ise don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 27 Mart-2 Nisan tarihlerini kapsayan haftalık raporuna göre, pazartesi ve salı günleri açık ve az bulutlu olacak; çarşamba gününden itibaren de üç gün boyunca şiddetli yağmur yağacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 17 – 20 derece olacak.

Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, yağışlı günlerde zaman zaman kuvvetli olarak esecek.





Etiketler
26 Mart 2021




Başa dön tuşu