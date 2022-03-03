Meteoroloji’den fırtına uyarısı

Meteoroloji Dairesi, 7 Mart Pazartesi’ne kadar yer yer yağmur, bugün kuvvetli rüzgar bazı bölgelerde tam fırtına beklendiğini duyurdu.

Dairenin 9 Mart Çarşamba’ya kadarki tahminlerine göre, bugün sabah saatlerinde yer yer sağanak olacak, rüzgar Kuzey ve Batı’dan kuvvetli esecek, zamanla tam fırtınaya dönecek; 4 Mart Cuma parçalı bulutlu, 5 Mart Cumartesi’nden 7 Mart Pazartesi’ne kadar yer yer sağanak, 8 Mart Salı ile 9 Mart Perşembe de parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 16 – 19 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgarın yarın hariç periyodun geri kalan kısmında, kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.