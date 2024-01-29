Meteoroloji’den etkili yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Dairesi etkili yağış ve fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, yarın 12.00’den çarşamba günü 18.00’e kadar “etkili yağış ve fırtına uyarısı” yaptı.

Açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgemizde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21 – 50 kg/m²), özellikle kuzey kesimlerde çok kuvvetli ( 51-75 kg/m²) olması beklenmektedir. Belirtilen periyot içerisinde rüzgarın da kuvvetli (39-49 km/h) zaman zaman fırtına (62-74 km/h) şeklinde esmesi beklenmektedir” denildi.

Meteoroloji, su baskını, dolu, yıldırım düşmesi, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve benzeri olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgemizde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yer yer kuvvetli (21 – 50 kg/m²), özellikle kuzey kesimlerde çok kuvvetli ( 51-75 kg/m²) olması beklenmektedir.

Belirtilen periyot içerisinde rüzgarın da, kuvvetli ( 39-49 km/h) zaman zaman fırtına ( 62-74 km/h ) şeklinde esmesi beklenmektedir.

Yaşanabilecek olumsuzluklara ( su baskını, dolu, yıldırım düşmesi, çatı uçması, ağaç devrilmesi vb. ) karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması tavsiye edilir.