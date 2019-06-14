Hava Durumu

Meteoroloji’den en son hava durumu tahminleri

14 Haziran 2019
Hava durumu - Meteoroloji Dairesi

Bugün KKTC’de en yüksek sıcaklığın Lefkoşa’da 33 derece olacağı tahmin ediliyor.

KKTC Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, bölgemiz alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında, bugün havanın parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu olması bekleniyor..

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette yağış anında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 26-33 derece dolaylarında seyredecek.

Girne: 29 °C

Çamlıbel: 29 °C

Lapta: 27 °C

Akdeniz: 29 °C

Boğaz: 27 °C

Alevkayası: 27 °C

Esentepe: 29 °C

Lefke: 26 °C

Güzelyurt: 31 °C

Lefkoşa: 33 °C

Ercan: 32°C

Geçitkale: 32 °C

Beyarmudu: 30 °C

Mağusa: 30 °C

İskele: 29 °C

Yenierenköy: 29 °C

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