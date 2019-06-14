Kıbrıs

Bakanlar Kurulu’nda Ekonomik protokol’le ilgili genel değerlendirme yapıldı

14 Haziran 2019

Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanacak Mali ve Ekonomik İşbirliği Protokolü görüşmeleriyle ilgili gelinen durumu görüştü ve protokolle ilgili genel değerlendirme yaptı.

Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü aracılığıyla yazılı açıklama yaparak, toplantıda görüşülen konular hakkında kamuoyuna bilgi verdi.

İKİ ANA KONU

Bakanlar Kurulu Sözcüsü Özersay, Bakanlar Kurulu’nda bugün Ekonomik Protokol ve bakanlıklarla ilgili olmak üzere iki ana konunun ele alındığını belirtti.

Özersay, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun Ekonomik Protokol görüşmeleriyle ilgili gelinen duruma ilişkin Bakanlar Kurulu’na bilgi verdiğini ve Ekonomik Protokol’le ilgili genel bir değerlendirme yapılığını kaydetti.

Bakanlar Kurulu’nda görüşülen diğer konunun ise farklı bakanlıkların gerek yasa tasarıları gerekse bakanlıklar uhdesinde bulunan konuların önceliklerinin neler olacağının belirlenmesine ilişkin bir çalışma olduğunu ifade eden Özersay, “Örneğin Sağlık Bakanlığı veya karayolları bağlamında gerek yasa tasarıları, gerekse diğer konuların bu hükümet döneminde önceliklerinin neler olacağını ele aldık” ifadesini kullandı.

Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, toplantıda ayrıca dün Güney ile Kuzey arasında gerçekleştirilen “suçluların iadesi” konusunda da Bakanlar Kurulu’na bilgi aktardığını kaydetti.

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