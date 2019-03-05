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Meteoroloji Dairesi’nden en son hava durumu tahminleri

5 Mart 2019
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KTC Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre; 5 Mart 2019 tarihinde hava durumu nasıl olacak? Bugün yağmur var mı?

KKTC Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, bölgemiz alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında, bugün havanın az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu geçeceği belirtildi.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın ise Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 15– 18 derece dolaylarında seyredecek.

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