AIDS hastaları için umut artıyor: İkinci bir hasta HIV virüsünden tamamen kurtuldu

Dünyanın en ölümcül hastalıklarından AIDS’ten İngiltere’de bir kişi daha kurtuldu. Kimliği açıklanmayan “Londra hastası” adı verilen kişi, HIV virüsünü bünyesinden tamamıyla atmayı başardı.

10 yıl önce “Berlin hastası” lakabıyla bilinen Timothy Ray AIDS’e neden olan HIV virüsünden dünyada kurtulmayı başaran ilk kişi olmuştu.

“Londra hastası” da tıpkı Brown gibi, yakalandığı lösemi hastalığının tedavisi için kök hücre nakline tabi tutuldu. Nakil sonrası kan hücreleri mutasyon geçirerek HIV virüsüne karşı bağışıklık kazandı.

Tedaviyi yürüten doktorlar aradıkları ilik bağışçıları arasından tıpkı Brown’da olduğu gibi, HIV’in hücre içerisine girmesini sağlayan CCR5 molekülü bulunmayan bir donörü seçti. CCR5 molekülü barındırmayan kök hücrelerde HIV virüsünün tahrip edici eyleme geçemediği gözleniyor.

Bütün AIDS hastaları için tedavi yöntemi olabilir mi?

Berlin hastasının iyileşmesinden sonra Alabama Üniversitesi’nden Dr. Michael Sagg bunun bir tedavi yöntemi olabileceğini ancak yüksek maliyetine dikkat çekmişti.

Yöntemin son derece zararlı olabileceğini de belirten Sagg, bu tür kök hücre nakillerinden kimse ölmese de, sonrasında birçok şikayetlerin ortaya çıkabileceğini ve insanların zorlu bir hayat yaşamak zorunda kalabileceklerini ifade etti.

Sagg, ayrıca kök hücre naklinin vücutla yüzde yüz uyumlu olmasının nadir görüldüğünü, her zaman uyumlu bir kök hücre bulunamayabileceğini ifade etti.

Elde edilen bilgilere göre açık tenli kişilere uyumlu bir donör bulma oranı sadece yüzde 1 ile sınırlı. Ten rengi koyu olan insanlar için ise bu oran neredeyse yüzde 0.

Yaygın olan ‘antiretroviral tedavi’ nedir?

Günümüzde AIDS ile mücadele için kullanılan ‘antiretroviral tedavi’, hastalığın tamamen yok olmasına değil, virüsün vücutta daha fazla yayılmasına engel olmaya yarıyor. Bu tedavi sırasında HIV virüsü taşıyan bazı hücreler (viral rezervuar) bağışıklık sistemi tarafından tehdit olarak algılanmadığından varlığını devam ettirebiliyor.

Dünyada 36.9 milyon kişi AIDS hastası. 2000 ile 2017 yılları arasında HIV virüsüne yakalanan kişi sayısında yüzde 36’lık düşüş yaşandı. Virüse karşı uygulanan antiretroviral tedavi sayesinde aynı dönemde AIDS hastalığının neden olduğu ölüm oranları da yüzde 38 oranında azaldı.