Meteoroloji Dairesi’den tozlu hava uyarısı

Meteoroloji Dairesi ülkenin 5 gün boyunca tozlu hava etkisinde olacağını açıkladı

Meteoroloji Dairesi yayınladığı uyarıda toz taşınımı nedeniyle toza hassasiyeti olanların tedbirli olması gerektiğini vurguladı. İşte yapılan uyarı:

Hava sıcaklığı iç kesimlerde 36, sahillerde 28 derece dolaylarında seyredecek. Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmin raporuna göre, 6-12 Mayıs tarihleri arasında bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava hafta boyunca parçalı bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık geçecek. En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 33 – 36 ºC ve sahillerde 25 – 28 ºC dolaylarında seyredecek.