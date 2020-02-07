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Meteoroloji Dairesi kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu

7 Şubat 2020

Meteoroloji Dairesi, bugün ve yarın için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunarak, rüzgarın yarın yön değiştirerek kuzey ve batı yönlerden esmeye devam edeceğini bildirdi. 

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, dün öğle saatlerinde başlayan rüzgar ve fırtınanın yarın sona ermesinin beklendiği kaydedildi.

Daireden yapılan açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında güney ve batı yönlerden kuvvetli (39-49km/saat) zaman zaman fırtına (62-74km/saat) şeklinde esen rüzgarın cumartesi sabah saatlerinden itibaren yön değiştirerek kuzey ve batı yönlerden esmeye devam etmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir” denildi.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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