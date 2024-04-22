Metehan’da kaza: 26 yaşındaki Uçar yaralandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Nisan 22, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Metehan’da kaza: 26 yaşındaki Uçar yaralandı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
posted on
Lefkoşa’da Osman Örek Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında 26 yaşındaki Ahmet Uçar yaralandı.

Lefkoşa’da Osman Örek Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında 26 yaşındaki Ahmet Uçar yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 10.45 sıralarında, Ahmet Uçar (E-26) JT 218 plakalı araç ile Lefkoşa’da Osman Örek Caddesi’nde, Citröen ışıklarından Metehan çemberine giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.


Dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden Uçar, yolun solunda bulunan kaldırıma çarpıp takla attı. Kazada yaralanan sürücünün tedavisi, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sürüyor.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
1
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:ahmet uçarkazametehan
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar