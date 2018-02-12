Mete Özmerter’den ‘bitcoin’ uyarısı

Kıbrıs İktisat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Mete Özmerter, sanal para birimi bitcoin ile ilgili uyarılarda bulundu.

Özmerter, “Bitcoin’i, köpek yarışlarını, kaldıraçlı işlemleri sakın eğlenceden öteye görmeyin, ciddiye almayın. Üzülürsünüz” dedi.

İŞTE ÖZMERTER’İN O YAZISI:

Köpek yarışları, Bitcoin ve Kaldıraçlı İşlemlere DİKKAT

Bitcoin ve rakiplerinin arkasında ciddi teknoloji geliştirilmiş. Bitcoin, geleceğin ödeme araçlarının öncüsü olabilir, hatta ileride geleneksel paranın yerini bile alabilir. Ancak bugün için Bitcoin’i yatırım niyetiyle almak, yatırım niyetiyle köpek yarışı oynamaktan farksızdır. Eğer köpek yarışları, ya da bitcoine servetinizden fazla para gömmek sizi eğlendiriyorsa yazının geriye kalanını okumayabilirsiniz . Ama eğlence için harcayacağım para kaybetmekten üzülmeyeceğim para kadar diyorsanız devam edin.

Esas tehlike ise kuzu kılığında kurt olan finansal piyasalarda. Burada film yüksek kaldıraçlı işlemlerle başlıyor. Buralarda ‘yatırımcı’ bir başka deyişle ‘çılgın kişi’ yatırdığı paranın 100 katına kadar işlem yapabiliyor. Dikkat etmeniz gereken husus şurası. Size VİOP (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası) gibi piyasalarda kaldıraçlı işlem yapmanıza aracılık edecek firmalar KKTC’de faaliyet gösteren yasal kuruluşlar. Aynen Bitcoin ve köpek yarışlarının yasal olduğu gibi. Tipik senaryo şöyle gelişiyor. Sözde uzman kurumlar size büyük kazançlar vaad ediyorlar. Bu işi çok iyi biliyorlar, döviz piyasalarını yakından takip ediyorlar, borsanın ciğerini biliyorlar ve 10 liranızı alıp bunu kaldıraçlandırarak sizi 1000 liralık riske sokuyorlar. Sonra aradan kısa bir zaman geçiyor, ‘abi bardon’ diyor bizim ‘uzman’.

– N’oldu b’abi?

– Biraz daha para yatırmanız gerekli yoksa 10 Lira yanar.

– ‘B’abi’ den, ‘nasıl oldu bu iş?’

– Oldu abi diyor ama merak etme, bu aslında iyi birşey, bundan sonra gelecek bizim, sen yeter ki biraz daha para ver.

Derken film kopuyor. En azından yatırımcı için kopuyor, aracı kurum komisyonlarını nasıl olsa peşinen almış oluyor. Al işte bildiğin köpek yarışı. Çok geç anlıyorsunuz ki uzmanlar piyasaların ne yapacağını gerçekten bilselerdi çoktan köşeyi dönmüş olurlardı, çalışma ihtiyaçları da zaten olmazdı. Borsa ve döviz piyasaları uzmanı olduğunu söyleyenlere sakın paranızı emanet etmeyin.

Ana para riski olan her evrağın altına imza attığınız anda bilin ki ana paranız gün gelir kaybolur. Kumarı iyi bilmek diye birşey yoktur. Bitcoin’i, köpek yarışlarını, kaldıraçlı işlemleri sakın eğlenceden öteye görmeyin, ciddiye almayın. Üzülürsünüz. Bu yatırım araçları bugüne kadar KKTC’den çok insan üzdüler, sizi de üzerler.

Not: Kıbrıs şivesini çözemeyen abiler için; bu yazım finansal ürünün doğasında olan yatırımcının riskten korunma araması (hedging) yerine, aracının her ne pahasına olursa olsun komisyon kazanması üzerine kurulan sistemi eleştirmek için yazılmıştır.