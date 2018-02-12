KTÖS hükümeti göreve çağırdı

Girne bölgesindeki okulların aile birlikleri ile bölgedeki bazı örgütler, gelecek akademik yılda “çocuklarının okulsuz kalmaması” için hükümeti göreve çağırdı.

Bölge okulları okul aile birlikleri ile bazı örgütler adına Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) tarafından yapılan ortak açıklamada, “Hükümetlerin şehirleşmeyi ve nüfus artışını dikkate almayan yanlış icraatları sonucu Girne merkez ve civarındaki yerleşim yerlerinin okul altyapıları ile buna bağlı trafik ve çevre düzenlemeleri konusunda tam bir kaos yaşanmaktadır. Konu özelinde bu yıl 83 öğrencinin okul yetersizliğinden ancak geçici çözümlerle iki buçuk ay sonra okula başlamaları, okul ihtiyacı sorununun artık ertelenemeyecek boyuta ulaştığını açık açık ortaya koymaktadır” denildi.

Girne merkez okullarının sınıflarındaki öğrenci yoğunluğunu azaltmak için, 2018-2019 Öğretim Yılı başında hazır olması gereken iki yeni ilkokul ve bir anaokuluna acilen ihtiyaç olduğu ifade edilen açıklamada, Girne merkezindeki orta dereceli okullardaki öğrenci yoğunluğunu azaltmak için Karakum’da bulunan yarım inşaat halindeki okul binasının 2018-2019 ders yılı başında hizmete girecek şekilde acilen bitirilmesi ve ortaokul olarak eğitime kazandırılması; Anafartalar Lisesi’nin ise sadece lise kısmının bırakılması istendi.

Açıklamada, Girne Turizm Meslek Lisesi’nin altyapısının geliştirilmesi, Çatalköy’e 4 ve 5 yaşı kapsayan yeni bir anaokulu yapılması, Çatalköy İlkokulu’nun geliştirilmesine yönelik planlanmış işlerin bitirilmesi de istenirken, Alsancak İlkokulu’nun küçükler ve büyükler okulu düzenlemesinin tekrardan ele alınması, Alsancak’ta ikinci bir ilkokulun yeniden inşa edilmesinin planlanması da talep edildi.

Sıralanan bu ihtiyaçların yerine getirilmesi için yeni hükümetin konuyu gündemine alması talep edilen ortak açıklamada, şunlar ifade edildi:

“Eğitimi ve çocuklarımızın geleceğini düşünerek ve önümüzdeki akademik yılda ‘çocuklarımızın okulsuz kalmaması’ için sizleri acilen göreve davet eder, halka ait olan arazilerin ideolojik vakıf, dernek ve tarikatlara verilmesi yerine çağdaş, laik, kamusal eğitim amacıyla kullanılması gerektiğinin, laik, demokratik toplum yapımız açısından son derece önemli olduğunun altını çizmek isteriz.”

Ortak açıklamayı yapan örgütler şunlar:

“Girne Çocuklar Okulsuz Kalmasın İnisiyatifi, Girne İnisiyatifi, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Çatalköy İlkokulu Okul Aile Birliği, Karakum Anaokulu Okul Aile Birliği, Ozanköy Osman Türkay Anaokulu Okul Aile Birliği, Şht Hasan Cafer İlkokulu Okul Aile Birliği, 23 Nisan İlkokulu Okul Aile Birliği, Girne Maarif Anaokulu Okul Aile Birliği, Anafartalar Lisesi Okul Aile Birliği, Girne 19 Mayıs TMK Okul Aile Birliği, Karaoğlanoğlu İlkokulu Okul Aile Birliği, Alsancak İlkokulu Okul Aile Birliği, Girne Turizm Meslek Lisesi Okul Aile Birliği, Lapta Yavuzlar Lisesi Okul Aile Birliği, Oğuz Veli Ortaokulu Okul Aile Birliği.”