Mete Hatay’ın Yeni Kitabı “Kıbrıs’ın En Uzun Yüzyılı” tanıtım ve imza etkinliği yapılacak

Havadis yazarı Mete Hatay’ın geniş çaplı araştırmalarını derlediği “Kıbrıs’ın En Uzun Yüzyılı” adlı kitap 13 Kasım Cumartesi saat 13.00’te Lefkoşa’da okurlara tanıtılacak.

Büyük Han arkasındaki Lefkeliler Hanı meydanında (Lorenza Cafe’de) gerçekleşecek etkinlikte, yayınevi ve yazarın kitabın içeriği ve hazırlanma süreci ile ilgili sunumları yer alacak. Ayrıca dileyen okurlar yazara soru sorma ve kitap alarak imzalatma imkânı da bulacaklar.

Khora Yayınları’nın 85. kitabı olarak çıkan “Kıbrıs’ın En Uzun Yüzyılı” , Türkiye’de de eş zamanlı olarak Kalkedon Yayınları tarafından okurlara sunuldu.

1878 ve 1960 yılları arasındaki dönemi inceleyen kitap, 1878’de ada yönetiminin değişmesinden sonra Batı sömürgeciliğiyle karşılaşan Kıbrıslı Türklerin yaşadıkları dönüşümleri, beden politikaları, kimlik, kolonyalizm gibi farklı konular üzerinden irdelemekte. Bir taraftan adalıların bu yeni duruma adaptasyonuna ve reaksiyonlarına bakarken diğer taraftan da yeni idarenin sö­mürgeci bakış açısını ortaya koymakta.

İngiliz arşivlerinden ilk defa kamusal alana çıkarılan bazı belgelere de yer veren kitap, Batı Kolonyal mentalitesini irdelerken, sömürgeciliğin adaya ve özel­likle Kıbrıslı Türklere olan kalıcı etkilerine de yoğunlaşıyor. Ayrıca, iki dünya savaşının yaşandığı bu “uzun” yüzyılda, Kıbrıs’ın dünyadaki küresel gelişmelerden nasıl etkilendiği açıklanıyor.

Kitapta, Osmanlı’nın gitme­siyle birlikte Kıbrıslı Türklerin yoğun bir kimlik buhranı içerisine girdikleri, adeta “askıda kaldıkları” bu sürece karşı geliştirdikleri “varoluş mücadelesi” yanında mekân algılarının zamanla nasıl değiştiği de ele alınıyor.

13 Kasım Cumartesi saat 13.00’te Büyük Han arkasındaki Lefkeliler Hanı meydanında (Lorenza Cafe’de) gerçekleşecek etkinliğe Kıbrıs tarihine ilgi duyan tüm kitap severler davet edildi.