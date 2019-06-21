Kıbrıs

Mete Hatay’a “yılın gazetecisi” ödülü

21 Haziran 2019

Havadis’e bir ödül de Güzelyurtlu gençlerden

Güzelyurt Şehit Turgut Ortaokulu öğretmenleri ve 600 öğrencinin her yıl anket düzenleyerek belirledikleri “yılın enleri” ödüllerinde “yılın gazetecisi” ödülüne  Havadis gazetesi yazarlarından Mete Hatay layık görüldü. Ödülünü, geçtiğimiz akşam okul bahçesinde düzenlenen ve öğretmenler, öğrenciler,aileler ve konukların katıldığı diploma töreni sırasında okul müdürü Cengiz Uzun’dan alan Mete Hatay, “özellikle gençlerin bu ödülü teveccüh etmeleri beni çok mutlu etti” dedi. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıl “yılın köşe yazarı” ödülü yine Havadis’ten Barış Uzunahmet’e verilmişti.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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