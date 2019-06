Biri yerli biri ithal 2 üründe limit üstü ilaç

Tarım Dairesi 14 – 20 Haziran 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden: Çeri Domates, Elma Çeşitleri, Armut Çeşitleri, Üzüm Çeşitleri , Biber Çeşitleri, Kiraz, Kuru Fasulye, Nar,Pul Biber Çeşitleri ve Besi Yemi olmak üzere 33 numuneden 32 numune temiz olup, 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Yerli ürünlerden: Domates, Biber Çeşitleri, Salatalık, Kavun, Şafuri Kabak ,Patlıcan ve Patates olmak üzere 14 Numuneden 13 Numune temiz olup, 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

SVS tic. Ltd.ait Armut(S.M ) firmanın isteği üzerine MENŞEİNE iade edilmiştir.

Yeniboğaziçi köyünde domates üretimi yapan Bekir Evcem’in ürününden alınan numunede pestisit oranının limit üstü çıkmasından dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1 Baharyolu İthal İsot Biber Temiz

2 Baharyolu İthal Pul Biber Temiz

3 Baharyolu İthal Pul Biber Temiz

4 SVS Tic. Ltd. İthal Kiraz Temiz

5 SVS Tic. Ltd. İthal Üzüm Kardinal Temiz

6 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

7 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz

8 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

9 Köşe Tic Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

10 Köşe Tic Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

11 Köşe Tic Ltd. İthal Üzüm Kardinal Temiz

12 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Akça Temiz

13 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Akça Temiz

14 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(S:M) Menşeine İade

15 SVS Tic. Ltd. İthal Kiraz Temiz

16 SVS Tic. Ltd. İthal Yeşil Acı Biber Temiz

17 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

18 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Yeşil Cin Biber Temiz

19 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

20 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz

21 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

22 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kiraz Temiz

23 Halil Kasap Paz. İthal Kiraz Temiz

24 Halil Kasap Paz. İthal Armut(S:M) Temiz

25 Pınarlı Koop.Ltd İthal Beşyem Manolya Besi Yemi Temiz

26 Onan Ltd. İthal Kuru Fasulye Temiz

27 Nuri Ersoy Ltd. İthal Beyaz Üzüm Temiz

28 Nuri Ersoy Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz

29 Nuri Ersoy Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

30 Erkan Gök İthal Kiraz Temiz

31 SVS Tic. Ltd. İthal Nar Temiz

32 ORC Foods Ltd. İthal Kiraz Temiz

33 ORC Foods Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz

34 Adnan Canlısoy Akdeniz Kavun Temiz

35 Adnan Canlısoy Akdeniz Biber Temiz

36 Adnan Canlısoy Yayla Şafuri Kabak Temiz

37 Mehmet Yoran Bostancı Salatalık Temiz

38 Cemal Uluşan Bostancı Patates Temiz

39 Ali Kandullu Aydınköy Salatalık Temiz

40 Caner Safel Alsancak Sivri Biber Temiz

41 Hürü Özer Mormenekşe Salatalık Temiz

42 Hürü Özer Mormenekşe Domates Temiz

43 Halil Durmaz Yeniboğaziçi Patlıcan Temiz

44 Halil Durmaz Yeniboğaziçi Dolma Biber Temiz

45 Bekir Evcem Yeniboğaziçi Kapya Biber Temiz

46 Bekir Evcem Yeniboğaziçi Domates Limit Üstü

47 Abdullah Göl Yeniboğaziçi Sivri Biber Temiz