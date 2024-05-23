Meta, çoklu yapay zeka yarışına “Bukalemun” ile katılıyor

Meta, OpenAI’nin GPT-4o’suna rakip olacak yeni çok modlu yapay zeka modeli Bukalemun’u geliştiriyor.
OpenAI ve Google arasındaki son yapay zeka mücadelesinin ardından Meta’nın yapay zeka araştırmacıları, kendi modelleriyle yarışmaya katılmaya hazırlanıyor.
Çok modlu yapay zeka modelleri, metinler, resimler, ses kayıtları ve videolar gibi çeşitli medya biçimlerini işleyebildikleri için büyük dil modellerinin geliştirilmiş versiyonları olarak kabul ediliyor.
Örneğin, artık kameranızı açabilir ve OpenAI’nin en yeni GPT-4 AI modelinden çevrenizle ilgili bir açıklama yazmasını isteyebilirsiniz.
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