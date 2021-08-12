Messi formaları 20 dakikada tükendi!

Lionel Messi pazar günü 21 yıllık Barcelona kariyerini sonlandırdı.

Yıldız oyuncu Paris Saint-Germain’le 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Le Parisien‘e göre yıllık net maaşı 41 milyon Euro olan Messi, bonuslarla beraber 2 yılda birlikte 120 milyon Euro’dan fazla kazanacak.