Messi formaları 20 dakikada tükendi!

Paris Saint-Germain'le 2+1 y\u0131ll\u0131k s\u00f6zle\u015fme imzalayan Lionel Messi'den ilk rekor saha d\u0131\u015f\u0131ndan geldi. Y\u0131ld\u0131z futbolcunun formalar\u0131 rekor s\u00fcrede t\u00fckendi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nLionel Messi pazar g\u00fcn\u00fc 21 y\u0131ll\u0131k Barcelona kariyerini sonland\u0131rd\u0131.\r\n\r\nY\u0131ld\u0131z oyuncu Paris Saint-Germain'le 2+1 y\u0131ll\u0131k s\u00f6zle\u015fmeye imza att\u0131.\u00a0Le Parisien'e g\u00f6re y\u0131ll\u0131k net maa\u015f\u0131 41 milyon Euro olan Messi, bonuslarla beraber 2 y\u0131lda birlikte 120 milyon Euro'dan fazla kazanacak.\r\n\r\n\r\n\r\nNeymar'la yeniden biraraya gelen Messi, Brezilyal\u0131'n\u0131n 10 numara teklifini reddederek Barcelona'daki ilk forma numaras\u0131 30'u giymeye karar verdi.\r\nDaily Star'\u0131n haberine g\u00f6re Arjantinli oyuncunun formas\u0131 Paris Saint-Germain'in sitesinde sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kt\u0131ktan sonra rekor s\u00fcrede t\u00fckendi. Taraftarlar 108 Euro olan formalar\u0131 20 dakikada bitirdi.\r\n\r\n