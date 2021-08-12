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Messi formaları 20 dakikada tükendi!

12 Ağustos 2021
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Paris Saint-Germain’le 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Lionel Messi’den ilk rekor saha dışından geldi. Yıldız futbolcunun formaları rekor sürede tükendi.





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12 Ağustos 2021


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