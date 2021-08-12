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Japonya’da karaya oturan gemi ortadan ikiye bölündü

Japonya'da parçalanan kargo gemisinde petrol sızıntısı

12 Ağustos 2021
Japonya'da parçalanan kargo gemisinde petrol sızıntısı





Japonya’nın karaya oturduktan sonra yeniden yüzdürülen kargo gemisi, açıkta demirlediği noktada parçalanarak petrol sızdırdı.
Panama bandıralı 39 bin 910 tonluk ‘Crimson Polaris’ kargo gemisi kuzeydoğudaki Aomori eyaletinin Haçinohe limanında karaya oturdu.
Mürettebatın çabalarıyla yeniden yüzdürülen gemi, limandan 4 kilometre açıkta arızalanarak bulunduğu yere demirledi. Olay sonrası bölgeye gönderilen sahil güvenlik, demirlediği yerde geminin arka bölümünün parçalanarak ana gövdeden ayrıldığını açıkladı.
Geminin 21 kişilik mürettebatı tahliye edildi.







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12 Ağustos 2021


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