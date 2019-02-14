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Meşki “Aşk”a dönüştürecekler

14 Şubat 2019

SEVGİLİLERE ÖZEL KUTLAMALAR:

Sevgililer Gününü, tam tarihinde kutlamak isteyenler, bu gece ülkemizin birçok mekanında yaşanacak aşka özel programların tadına varacaklar

 

Bir Sevgililer Günü daha gelip çattı. Birçokları bu sevgi gününü kapitalist düzenin bir parçası olarak görse de aşkın maddiyatla ölçümü söz konusu olmuyor. Ve aşk; romantizmi, duygusal yoğunluğu, sevgiyi öyle ya da böyle 14 Şubat’a çekiyor.

Bir gerçek var ki günlük rutin koşturmacanın içerisinde sevgililer birbirlerine verimli vakit ayırma lüksünü ellerinden kaçırıyor. İşte böyle özel günler, mahrum kalınan bu değerli aşk dolu anları yaşama olanağını çiftlere tanıyor.

Ne mutlu ki, 14 Şubat Sevgililer Gününün tam tarihinde, aşkını hatırlamak ya da perçinlemek isteyenler için ülkemiz sanatçılarıyla renklenecek bol bol program bulunuyor. Üstelik bu programlar arasında çift olmayanlar için de organizasyon olduğu dikkat çekiyor.

İşte aşkın yoğunluğunu hissetmeye hasret kalanlar için gidilebilecek capcanlı programlar:   

Barfly Bar – Lefkoşa: Arda Gündüz

Barricade Bar – Lefkoşa: Oğulcan Başarı

Brothers Lefkoşa: Yalnızlar Partisi (Film Müzikleri)

The Quota – Lefkoşa: DJ Serdar Eren (Sezen Aksu Şarkıları)

Queen Lounge – Girne: İbrahim Şevki

Biblioteque – Lefkoşa: Bilal Sonses

Oldşamdan Lefkoşa: Soyhan Bilgeer

Meril Meyhane – Lefkoşa: Çilem & Burçin

Mekhan Meyhane – Lefkoşa: Erkan Gürhan (TSM)

Bigboss Girne: Yulia

Müslüm Baba Meyhane – Girne: Suay Doğanay & Mozkai – DJ Ümit Akdeniz

Dub’le Meyhane – Girne: Nil Kırlangıç & Mehmet Can

Keyf-i Sefa – Girne: Rengin & Meşk-i Levan

The Shamrock Live – Mağusa: Haşim Volkan (Latin Dans Gecesi)

 

 

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